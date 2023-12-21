Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkan seçildi.
Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane; Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD’in Mehmet T. Nane’nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Hacı Say (Başkan Yardımcısı), Tuncay Eminoğlu (Genel Sekreter), Şükrü Can (Muhasip Üye), Ali Sedat Özkazanç (Üye) ve Mehmet Bostan’dan (Üye) oluşuyor.
TÖSHİD Başkanı Mehmet T. Nane, “Bir kez daha bu önemli göreve seçilmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Türk sivil havacılığının tüm paydaşları olarak, en zorlu zamanlarda dahi, büyük bir özveriyle görevlerimizi icra etmeye devam ediyoruz. Türkiye; coğrafi ve tarihi hazineleri, merkezi konumu, uygun fiyata kaliteli hizmet anlayışı, gelişmiş havaalanı altyapısı ve yüksek hava yolu koltuk kapasite arzı sayesinde konforlu ve çok seçenekli ulaşım imkânı sunan bir ülke. Biz de ülkemizin ve sivil havacılığımızın potansiyeline güveniyoruz. Üye şirketlerimizle birlikte, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.
TÖSHİD Yönetim Kurulu şöyle açıklandı:
Mehmet T. Nane Başkan Pegasus Hava Yolları
Mehmet Erdoğan Başkan Yardımcısı TAV
Hacı Say Başkan Yardımcısı Freebird
Tuncay Eminoğlu Genel Sekreter SunExpress
Şükrü Can Muhasip Üye Southwind
Ali Sedat Özkazanç Üye MNG
Mehmet Bostan Üye Tailwind
TÖSHİD Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Hakan Babila Turkish Do & Co
Güneş Nomaler ACT
Osman Yılmaz Çelebi
Güliz Öztürk Pegasus Hava Yolları
Turgay Şahan TAV
TÖSHİD Denetim Kurulu
Boğaç Uğurlutekin Pegasus Hava Yolları
Fatih Güler MNG
Emin Akbayrak SunExpress
TÖSHİD Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Şeyda Güven Turkish Do & Co
Mete Erna Havaş
Celal Cingöz AyjetKaynak: iha