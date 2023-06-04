Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Kosova'ya intikallerinin başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kosova'daki olaylar sonrası NATO'nun talebi üzerine bölgeye Türk komandoları gidiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun Kosova’ya intikale başlanığı duyuruldu.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde komandoların fotoğrafları ile onları taşıyan uçağın kalkışına yer verildi.