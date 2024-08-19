Bursaspor altyapısında yetişen Melih Sağlam, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Karacabey Belediyespor’la anlaşayan genç futbolcu, “Bursaspor taraftarı önünde oynamak bir ayrıcalıktı. Bana bu imkanı tanıyan herkese şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Melih Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “2017 yılında henüz 12 yaşımdayken kapısını araladığım Bursaspor’a bugün veda ediyorum. Profesyonel bir futbolcu olmamı sağlayan, üzerimde emeği olan tüm teknik direktör, antrenör ve kulüp personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma da uzun kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum. Bursaspor taraftarı önünde oynamak bir ayrıcalıktı. Bana bu imkanı tanıyan herkese şükranlarımı iletiyorum. Kariyerimde açtığım bu yeni sayfanın heyecanını yaşarken, şampiyon Bursaspor’un da en kısa sürede eski günlerine dönmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla”