Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Melike Şahin, Milas Belediyesi’nin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Güllük Mahallesi’nde bir dizi etkinlik düzenledi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusunu yaşamak için bir araya gelen vatandaşlar, Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası’nda buluştu. Bando takımı ve animasyon ekibi eşliğinde Gülllük Sahil Yolu’nda kortej yürüyüşü yapan vatandaşlar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

MELİKE ŞAHİN KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Türk Pop Müziği'nin güçlü ismi Melike Şahin, Güllük Stadyumu’nda hayranlarıyla buluştu.

Sahneye çıktığında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Şahin, “Yaşadığınız yerin şirinliğini yansıtıyorsunuz” diyerek en sevilen şarkılarını seslendirdi.

‘Diva Yorgun’, ‘Bedelini Ödedim’, ‘Nasır’ gibi şarkılarını okuyan Şahin’e konsere katılan vatandaşlar eşlik etti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, ünlü sanatçıya çiçek takdim ederken, kabotajın önemine vurgu yaptı. "Bizi asıl gururlandıran Güllük halkının Denizcilik ve Kabotaj Bayramını böylesine içselleştirmiş ve benimsemiş olması" diyen Başkan Tokat, Portekiz’de düzenlenen dünyanın en büyük dans yarışmasında dereceye giren Milaslı Zeynep Mil ve Samira Keskin’i sahneye davet ederek tebrik etti. Başkan Tokat ayrıca, SMA hastası olan ve tedavisi için bağışa ihtiyaç duyan Karan Bebek için toplanan bağışın yüzde 80 civarında olduğunu duyurdu.