Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 6 Şubat depreminin ardından bölgede ve deprem koordinasyon merkezinde görev yapan belediye personeliyle iftar programında buluştu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ramazan ayının geride kaldığını belirterek deprem felaketi nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın önceki bayramlara göre buruk ve üzüntülü geçirileceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Örnek bir dayanışma, birlik ve beraberlik ile bu zor günleri de birlikte atlatıyoruz. Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren büyük bir dayanışma ile yangın yerine dönen deprem bölgesine canla başla, günlerce uykusuz kalarak gönülden destek veren belediye personelimizle iftar yemeğinde bir araya geldik. Tüm mesai arkadaşlarım orada acının azalması için elinden ne geliyorsa fazlasıyla yaptı.

Gerek enkazdan çıkarma, gerek yardımlar, gerekse belediyecilik hizmetlerimizle bölgede birçok kalbe dokunduk. Depremzedelerin yaralarının sarılması hususunda çok büyük bir gayret ve çaba sarf ettiler. Her zaman böyle birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak, her alanda bizden istenen ne olursa her işe özveri ile koştuk. Bunu gururla söyleyebilirim. Yardım seferberliğinde olduğu gibi belediyemizi daha ileriye taşımak için de yine çok çalışmalıyız. Deprem bölgesinde göstermiş olduğunuz fedakârlık ve emek için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.