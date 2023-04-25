Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin bölgesinde çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark yapılacak.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bel-Sin Bölgesi 16. Etap ve batı bölgesi tarafında ki muhtelif yerlere çevre düzenlemesi yaya yolu ve otopark çalışması yapılacağını söyledi. Bu kapsamda Belsin bölgesinde 37 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılacak.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin gelişmesi ve daha modern hale gelmesi adına yapılan çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, " Bizler bu ilçeyi geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçe genelinde ulaşıma önem veriyor, güvenli, seri ve etkin bir ulaşım için yeni yol, bakım ve onarım işleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımız sadece araç trafiğini içine almıyor.

Halkımızın yaya, bisiklet ve araçları ile daha rahat ulaşmalarını, park etme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde çevre düzenleme çalışmaları yapacağız. Kullanıma veya alt yapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan asfalt ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek. 2023 Yılı Bel-Sin Bölgesi 16. etap ve Batı bölgesi tarafında muhtelif yerlere çevre düzenlemesi yaya yolu ve otopark çalışması yapacağız. 37 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapacağız. İlçemizi daha güzel ve nitelikli hale getirmek adına yaptığımız tüm çalışmalarımız Melikgazi'mize hayırlı olsun." dedi.