Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki tarım faaliyetlerine yönelik bilgiler vererek, Kayserili çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ettiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ülkenin en önemli, büyük ve vazgeçilmez üretim gücü olan çiftçilerin her zaman yanında olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olmazsa olmaz olarak niteleyip, bu alandaki proje ve desteklerini çeşitlendirerek arttırıyor.

2022’DE TARIM VE HAYVANCILIĞA 100 MİLYON TL’LİK BÜTÇEDEN PAY

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi için tüm gayretlerini ve imkânlarını seferber ettiklerini ifade ederek bu kapsamda 2022 yılında tarım ve hayvancılığa 100 milyon TL’lik bütçeden pay ayırarak çiftçilerin hizmetine sunduklarını paylaştı.

TARIM VE HAYVANCILIĞA 4 YILDA TOPLAM 226 MİLYON TL’LİK KATKI

Üretenin hizmetkârı olduklarını ve üretenin baş tacı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği 2019 yılından bu yana kent merkezi ve kırsalda yürüttükleri tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik adımlarının meyvelerin almaya başladıklarını dile getirerek, geçen 4 yıllık süreçte söz konusu alanda toplam 226 milyon 172 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri çiftçisinin her zaman yanında olduklarını ve bu noktada da güzel bir başarıya imza attıklarını kaydederek şunları aktardı: “Kayseri’mizin yüz akı, eli nasırlı, emektar, üretken çiftçileri ürettiği sürece biz de onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Üreten bizim baş tacımızdır. Bu anlayışla el ele, gönül gönüle şehrimizi kalkındırmak, tarımı ve hayvancılığı geliştirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda da Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’ni ortaya koyduk, büyük mesafe aldık. Şehrimizdeki 4’üncü organize sanayi olan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayii’nin kurucu paydaşı olduk. Onu da ivedilikle hayata geçirmekteyiz. Öte yandan tarımsal üretim konusunda eğitimlerimizle bilinçli bir üretim ortaya koymayı hedefledik.

Üretim için gerekli sulama, tesis, tarım makine, araç-gereçleri gibi tarımsal altyapı çalışmalarımızı yaptık bunların yanında tohum dağıtımı, küçükbaş hayvan dağıtımı gibi sürdürülebilir destek projeleri uygulamaya koyduk. Bunların da şükürler olsun meyvelerini almaya başladık. Kayseri’mizi tarım şehri olma yolunda ön plana çıkardık. Kayseri’miz 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı. Bu başarı hepimizin. Bu vesile ile Kayserili çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.”