Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi’de mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes’in eteklerinde, gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi ilçesinde muhtarlarla buluşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ve yatırımların değerlendirerek, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Develi Kültür Merkezi’nde hizmetlerin de istişare edildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Kaymakamı Vekili Yaşar Dönmez, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan, KCETAŞ yetkilileri, daire başkanları ile muhtarlar katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Muhtarlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, AK Parti’nin 22’nci yılını da kutlayıp, 22 yıldır vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade etti. Hizmetin önemine vurgu yapıp, hizmetin her şeyin başı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hem merkezde hem de kırsalda mazeretlere sığınmadan kaynakları seferber ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç, muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Sizlere minnettarız, sizlere teşekkür ediyoruz. Dualarımız sizlerledir, biz sizlere hizmet için varız. Büyükşehir Belediyemiz ve 16 ilçemiz dâhil yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor, Mevla’mıza şükrediyoruz” diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Develi Kaymakam Vekili Yaşar Dönmez de ilçeye yaptığı hizmet ve desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç, Soysallı Mahallesi’nden Kayserispor’un lisanslı futbolcusu olan ve U15 Milli Takım kadrosuna seçilen, Kayseri Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Kabak’ın yeğeni olan Develi'nin milli gururu Ayşegül Aydın’ı teşvik etmek için hediye takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak tek tek dinledi.