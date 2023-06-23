Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yüzevler, Reşadiye, İbrahimağa ve Camicedit mahalle muhtarlarını kabul ederek, istek ve önerilerini dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği kapsamında merkezde ve kırsalda ‘uç beyi’ olarak nitelendirdiği muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 4 muhtar, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, en ücra köşesine hizmet götürüp, mahalle muhtarlarının sık sık taleplerini, önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Dayanışma içerisinde muhtarlarla birlikte vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyerek, birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Yüzevler Mahalle Muhtarı Yasin Süt, Reşadiye Mahalle Muhtarı Yusuf Çelik, İbrahimağa Mahalle Muhtarı Mustafa Medeni ve Camicedit Mahalle Muhtarı Kamil Özkan belediyemizi ziyaret etti. Her manada uyum içerisinde çalıştığımız muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhtarlar da ilgi alakası, hizmetleri ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Büyükkılıç, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.