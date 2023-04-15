Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurucu üyesi oldukları Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için onay geldiği müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tohum dağıtım törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin onaylandığı müjdesini duyururken, telefonla programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Kayseri’yi bu konuda desteklediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle Kampüs Alanı’nda gerçekleşen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Tohum Temini Töreni’ne katıldı. Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri milletvekili adayları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sizlerin her zaman yanındayız, sizleri seviyoruz. Ülkemizin üretim merkezi olarak Kayseri’mizi görüyoruz. Bu alanda değerli il müdürümüze teşekkür ediyoruz. Üretim bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

“KAYSERİ’Yİ SERACILIĞIN MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için onay geldiği müjdesini vererek, “Beklediğimiz bir müjde vardı. Bu güzel Cuma gününde Sera Organize diye nitelendirdiğimiz 1 milyon 200 bin metrekarelik projemiz onaylandı. Onun da müjdesini sizlere veriyoruz, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kayseri’yi seracılığın da merkezi yapacağız. Himmetdede’nin oradaki sıcak suyla ilgili projeyi kastediyorum, onun da buradan müjdesini vermiş olalım, dağıtmaya devam ediyoruz, devletimiz de dağıtıyor, belediyemiz de dağıtıyor. Maşallah müdürlüğümüz de bizimle yarışıyor, inşallah bereket olsun diyoruz. Salı günü de biz tekrar dağıtacağız, Kayseri’mizi bir tarım kenti yapma yönünde gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“YAPTIĞINIZ BAŞARILARLA NE KADAR ÖVÜNSENİZ, NE KADAR ÖVÜNSEK AZ”

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç ve İl Tarım ve Orman Müdürü’nün verdiği bilgiler ışığında “Kayseri’nin son yıllarda yaptığını başarılarla gerçekten ne kadar övünseniz, ne kadar övünsek az. Kayseri’mizin müteşebbis olduğunu, iş konusunda ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizler de tarım konusunda yaptığınız başarılarla gerçekten göğsümüzü kabarttınız. Bundan dolayı ben hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonra yine el birliği ile çalışmak suretiyle devletimiz ve milletimiz omuz omuza, burada tarım müdürümüzün koordinasyonunda, valimizin, belediye başkanımızın katkıları ile inşallah çok daha önemli işler yapılacak” dedi.

Depreme de dikkat çeken Akar, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu, bu konuda uyanık olunması gerektiğini ve yaşanan Kahramanmaraş depreminde devlet millet el ele üstün bir gayret ile yaraları sarmaya girişildiğini kaydetti. Konuşmasında, savunma sanayiindeki yerlilik ve milliliğe değinen, Ankara’da keşif uydusunun uzaya fırlatılacağını ve terörle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Akar, terörün kökünün kazınacağını vurguladı. Akar konuşmasının sonunda, seçimin yaklaştığını ve terör ile arasına mesafe koymayanlar ile mesafeli olduklarını paylaşarak vatandaşlardan da bu noktada dikkatli davranmalarını talep etti.

Daha sonra Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi yaparak, Bakan Kirişci’nin programa telefon bağlantısı ile katılmasını sağladı.

BAKAN KİRİŞCİ’DEN KAYSERİ’YE DESTEK

Bakan Kirişci, tüm Kayserililere selamlarını ileterek, şunları söyledi: “Bütün Kayserili hemşehrilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kayseri özelinde kent tarımı başlığı altında hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Onlardan bir tanesi de jeotermalin olduğu bölgelerde jeotermali kullanarak, endüstriye seralarda sebze üretimi gerçekleştirmektir. Böylelikle Kayserililer kendi ihtiyaçlarını, sonrasında da fazlasını da komşu ve civar illere satışını yapmasını, hatta yurt dışına ihraç etmesini sağlamış olacağız. İşin hem istihdam boyutu hem üretim boyutu var. Hem de bir kentin kendine yeterliliği, ürünün tazeliği, lojistik maliyetlerinin minimuma inmesi gibi hususlarda büyük bir avantaj sağlamış olacağız. Kayseri’mizi bu konuda destekliyoruz.”

Bakan Akar da Bakan Kirişci’ye çiftçilerin kendilerine teşekkür ettiğini belirterek, “Bütün çiftçilerim sizi alkışlıyorlar, sağ olun, var olun” dedi.

Projenin sadece İl Müdürlüğü projesi olmadığını aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projelerle birbirini tamamlayan projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise aspir üretiminde Kayseri’nin ülke genelinde ilk sırada yer aldığını kaydederek desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Şahin, üreticilere yapılan desteklemelerde Büyükşehir ile ortak hareket ettiklerini belirterek, “Özellikle Koyun artıyor meralar şenleniyor projesi Türkiye’de ses getiren, iyi sonuç veren projelerden biriydi. Bu projelerin hayata geçmesinde de yine Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkısı oldu” dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de aspir, nohut, kuru fasulye, yem bitkisi ve mercimek tohumu gibi tohum dağıtım töreninin hayırlı olmasını belirterek, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilçelere çiftçilerin üretimi için tohum dağıtımı gerçekleştirildi.