Başkan Büyükkılıç 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kayseri’nin, sahip olduğu medeniyetler mirası ile asırların birikimini geleceğe taşıyacak önemli müzelere sahip olduğunu kaydederek, “Kayseri’de, attığınız her adımda geçmişin ayak izlerine basarsınız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Açık hava müzesi konumundaki kadim kentimiz Kayseri’nin asırlara dayanan, birçok medeniyetin izlerini büyük bir miras olarak biriktirmiş kültür hazinesine sahip olması bizler için büyük bir şans. Kayseri’de, attığınız her adımda geçmişin ayak izlerine basarsınız. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde desteklediğimiz kazılar ile şehrimize kazandıracağımız yeni müzelerimiz ile Kayseri’nin bu şansını şehrimiz ve ülkemiz için bir katma değere dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Tarihi ve kültürel değerlerimizin, eşsiz mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunarak, bizler de şehrin köklü geçmişini yansıtan müzelerimize yenilerini ekleyip, ‘Müzeler Şehri’ olarak adımızdan söz ettireceğiz” ifadelerini kullandı.