Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde AK Parti’den seçilen 4 milletvekilinin mazbata törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, “Bu yeni yüzyıl inşallah Türkiye’nin yüzyılı olacak” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde milletin iradesiyle AK Parti’den Kayseri milletvekili seçilen Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy’un mazbata törenine katıldı.

Adalet Sarayı’na Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ile gelen Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce milletin iradesine saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, Kayserililere teşekkür ederek, “İnşallah bu yeni yüzyıl inşallah Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bu yüzyılda hakikaten Türkiye’mizi en güzel şekilde temsil edecek, dünyada yine ses duyuracak çalışmalar yine devam edecek. Kayseri özelinde de Kayserili hemşehrilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar kendilerine yakışanı yaptılar” diye konuştu. Vatandaşların iradesine saygı duyarak teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Milletvekillerinin mazbataları hayırlı olsun, milletvekilliği hayırlı olsun. Hep beraber dayanışma içerisinde çalışmaları sürdüreceğimize inanıyorum ve görüyorum. İstikrarın kazandığını görmekten de ayrıca keyif aldığımızı buradan paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı da ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.