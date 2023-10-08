QNB Finansbank çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’ sona erdi.

Meme kanseri sebebiyle başta finansçı Elif Yavaş olmak üzere tüm hayatını kaybedenleri anmak, hastalığı geçirip atlatan ya da hastalıkla mücadele eden finansçılara ve yakınlarına destek olmak amacıyla düzenlenen turnuvada, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Turnuvanın açılış maçını ise QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaptı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin, Türkiye Tenis Şampiyonları Yavuz Erkangil ve Erhan Oral ve milli tenisçi Başak Eraydın ve genç milli tenisçi Leyla Elmas turnuvada oynayan isimler arasında yer aldı.

’Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ çerçevesinde meme kanserine dikkat çekmek için ’Pembe Top Tenis Turnuvası’nın ikincisi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, genel müdür yardımcıları ve banka çalışanlarının katılımı ile düzenlendi. 8 Ekim Pazar günü Optimum Tenis Akademisi’nde geçekleşen turnuvaya, 16 finansçı oynayarak, yüzlerce finansçı ise izleyici olarak katıldı. Meme kanseri sebebiyle hayatını kaybeden banka çalışanı Elif Yavaş’ın hastalıkla mücadelesi sırasındaki önerisinden yola çıkılarak hayata geçirilen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Turnuvanın açılış maçını geçen yıl olduğu gibi QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaparken, eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin, Türkiye Tenis Şampiyonları Yavuz Erkangil ve Erhan Oral, milli tenisçi Başak Eraydın ve genç milli tenisçi Leyla Elmas turnuvada oynayan isimler arasında yer aldı.

"Amaç meme kanserinin farkındalığı"

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Pembe Top Tenis Turnuvası’nda yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir gün. Bu etkinliği geçen sene başlattık. Bankamızda çalışan Elif Yavaş arkadaşımızı maalesef meme kanserine kaybettik. Onun bir projesiydi bu. Turnuva banka içinde bir turnuva. Bütün amaç meme kanserinin farkındalığı. Biliyorsunuz kanserde hayat kurtarmak için birinci öncelik erken teşhis. Dünyada da kadınlarda en çok görülen kanser tipi göğüs kanseri dolayısıyla bunda bir farkındalık oluşturmaya yönelik bu turnuvayı düzenledik" dedi.