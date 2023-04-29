Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Mersin Kent Konseyi ve Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü iş birliği ile anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirerek, kadınları, konusu meme kanseri olan Metamazon Belgeseli ile buluşturdu.MERSİN (İGFA) - Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösterime, kentin farklı noktalarından kadınların ulaşımı sağlandı. Kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlik öncesinde pembe kurdele de dağıtıldı. Belgeseli izleyenler arasında, meme kanserini yenmiş kadınlar da yer aldı. Belgeselin yönetmeni ve senaristi Can Adiloğlu farkındalık çalışmasına destek vererek, belgeselin ücretsiz bir şekilde gösterimini sağladı.

Belgeselde konumuz meme kanseri

Metamazon Belgeseli, metastatik meme kanseri teşhisi konan Canan Perdahlı üzerinden meme kanserine dikkat çekiyor. Kendisi de metastatik meme kanseri olan Canan Perdahlı'nın, teşhis konduktan sonra, o zamana kadar yapamadığı her şey için pişmanlık duyması ve geriye kalan zamanını, istediği her şeyi yaparak geçirmeye karar vermesi üzerine yoğunlaşıyor. Canan Perdahlı, kanser olmasına rağmen umudunu yitirmiyor ve yaşama sevinci ile hastalığa, eğlenceli ve pozitif yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Canan Perdahlı, Türkiye’nin ilk Metastatik Meme Kanseri Derneği’ni de kurarak, kendisi gibi binlerce kadına umut oluyor.

Erdur: “Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi”

Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü Başkanı Dicle Erdur, dernek olarak yürüttükleri ‘Geç Kalmadan Fark Et’ projesi kapsamında, Metamazon Belgeseli’nin gösterimi için çalıştıklarını belirterek, “Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi. Bu belgeselin gösterimi için çok çaba gösterdik. Belediyenin de bu yönde bir çalışması vardı. Bu anlamda Kent Konseyi Başkanımız sevgili Ayferi Tuğcu da bize destek oldu ve belgeselin gösterimini yaptık” dedi.

Çalışmanın önemine vurgu yapan Erdur, “Bu bir farkındalık çalışması. Çünkü toplumumuzda farkındalıklara ve aslında bazı şeylerin erken tanısına dikkat çekmek çok önemli. O anlamda bizim için de çok kıymetli bir etkinlik oluyor. Kent Konseyi’ne de, Büyükşehir Belediyesi’ne de desteklerinden ve iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizimle hep bir aradaydılar, bizim hep yanımızda oldular. Bu anlamda destekleri bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

“Güçlü olmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım”

Meme kanserini yenen ve Metamazon Belgeseli’ni izlemeye gelen Zeynep Çavgun Keskin, “Ben 2017 Ağustos ayında meme kanserine yakalandım. Ameliyat oldum. Sağ göğsüm ve koltuk altım alındı, ama 6. yılımdayım. Mücadelemi bitirdim. Halen kontrollerime devam ediyorum. Güçlü olmak ve inanmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım ve şu anda da Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadın stantlarındayım. Hem üretiyorum, hem de sosyalleşiyorum. Bu belgeseli bize sundukları için de çok teşekkür ediyorum” dedi.