Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı hafta sonu İnegöllüler ile buluştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce isminin Memleket Partisi ile birleştirmek için stant çalışmaları yaptıklarını belirten İlçe Başkanı Yasemin Soydan şu açıklamalarda bulundu;

“Yapılan anket çalışmalarında Muharrem İnce ismi sorulduğunda yüksek çıkan sonuçlar Parti isimleriyle yapılan anketlerde daha düşük çıkıyor. Bunun sebebi Genel Başkanımızın bilinirliğinin parti ismimize oranla daha fazla olması. Son dönemlerde yeni açılan diğer parti isimleriyle Genel Başkan isimleri birbirine karıştırılıyor. Sonuçta yapılacak seçimde Genel Başkanımız Muharrem İnce aday, logomuzun ve partimizin ismi için de oy kullanılacak. Bu çalışmanın amaca yönelik olduğunu düşünüyoruz. İki günde yüzlerce broşür dağıttık. Üye kaydı aldık. Birebir temaslarda 2018 seçimleri sonrası Genel Başkanımız için oluşturulan algının aslında halkta karşılığı olmadığını gözlemledik. Özellikle gençlerden çok olumlu tepkiler aldık. İktidarın karşısına kim çıkarsa ona oy veririm diyen gençleri çadırımızda misafir edip bunun doğru olmadığı, iktidara gelecek kişinin projeleri olan doğru kişi olması gerektiğine, Memleketimizin çıkarlarını ön planda tutan vatansever kişilikteki Genel Başkanımızın eğitimli kadrosunun oluşturduğu projeleri incelemeleri gerektiğine dair sohbet ettik. Projelerimizi soranlara ekonomi, tarım, iklim değişikliği nedeniyle oluşacak su kıtlığı, gıda krizi, enerji krizi, eğitimde reform projelerimizi ve sığınmacı politikamızı anlatma fırsatı bulduk. İki gün boyunca standımızda bize yardımcı olan üyelerimize, ziyaretimize gelen siyasi parti temsilcilerine, arkadaşlarımıza, siyasi projelerimizi soran gençlerimize, teveccüh gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.”