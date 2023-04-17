Memleket Partisi'nden, Hatay il başkanı dahil 12 ilçe başkanı 350 üyesiyle beraber istifa etti.

Memleket Partisi Hatay İl Yönetiminin yaptığı basın açıklamasında "Muharrem İnce'nin, verdiği namus ve şeref sözlerini unutup 1. sıraları menfaat karşılığında teslim ettiğine şahit olduk. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının, gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine rıza göstermemizi beklemek, Türk milletine Türk gençliğine ihanettir" ifadeleri yer aldı.

Halktv'nin haberine göre; Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nin yönetiminde istifa depremi yaşandı. Hatay İl Başkanı başta olmak üzere 12 ilçe başkanı 350 üyesiyle beraber istifa etti.

Memleket Partisi Hatay İl Yönetiminin yaptığı basın açıklamasında "Muharrem İnce'nin, verdiği namus ve şeref sözlerini unutup 1. sıraları menfaat karşılığında teslim ettiğine şahit olduk. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının, gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine rıza göstermemizi beklemek, Türk milletine Türk gençliğine ihanettir" denildi.

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

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