Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını açıkladı.RİZE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Koalisyon ortaklarının Rize'de toplanarak çay konusunda atıp tuttuklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına prim vermez" dedi.

"Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada" diyen Erdoğan, "Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" müjdesini verdi.

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz diyor. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, şimdi gidiyorum Trabzon'a orada da her şeyi anlatacağız. Rize'nin sadece bir mevsim değil 4 mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. İşçi kardeşlerime sesleniyorum, kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyen masadan Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz" diye konuştu.

https://youtu.be/jT-19g-yQ_o

Çay işçilerinin 4 aylık çalışma süresini 6 aya kendilerinin çıkardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerimizin çalışmadıkları dönemdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeterki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır" dedi.

"100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz" diye soran Erdoğan, "Onun için 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi veriyor muyuz?" diyerek vatandaşlardan destek ve söz aldı.

"Kusursuz olmak hatadan münezzeh olmak sadece Allah'a mahsustur" diyen Erdoğan, "İnsanoğlu beşerdir. Elbette eksiği, noksanı, kusuru olur. Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yılda yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. Ama samimiyetimizden, gayretimizden, Türkiye için verdiğimiz mücadeleden şüpheniz var mı? Rize şahittir 85 milyonun hepsi şahittir" dedi.