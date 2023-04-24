Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşlardan evleri hafif hasarlı olanlar memleketlerine dönmeye başladı. Onlardan biri de Bursa Emir Sultan Kredi Yurtlar Kurumunda kalan Malatyalı bir vatandaş oldu. Depremde evi hafif hasarlı olduğu tespit edilen ve yaklaşık 2,5 ayın ardından memleketine dönen vatandaşın, yurttan ayrılırken odasına bıraktığı not duygulandırdı.

Malatyalı depremzede ayrılmadan evvel bıraktığı notta şu ifadelere yer verdi: "Merhaba. Biz Malatya’dan gelmiştik. Gelmemizin sebebi kötü olsa da güzel anılar biriktirdim burada. Umarım Malatya’ya yolunuz güzel bir sebeple düşer. Ve sizi orada ağırlayabiliriz. Burayı hiç unutmayacağım. Buradaki güzel insanları, çalışanları hepsini. İleride öğrencilerime anlatacağım. Teşekkür ederim. Emir Sultan KYK ve tüm çalışanları. Zor günlerimizde hep yanımızda oldunuz. Ve tabii ki Bursa Büyükşehir Belediyesi"