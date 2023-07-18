Memur-Sen Konfederasyonu Balıkesir İl Temsilciliği toplantısında, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter oy birliği ile il başkanı seçildi.

Memur-Sen İl Temsilciliği görevini 2 dönemdir sürdüren Ahmet Gür’ün bu görevinden ayrılmasının ve son 3 aydır başkanlığını vekaleten yürüten Prof. Dr. İbrahim Aydın’ın ardından, Memur-Sen İl Temsilciliği için yeni İl Temsilciliği seçim döneminde, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 hizmet kolunun Şube Başkanları, Memur-Sen İl Başkanını seçmek üzere geçtiğimiz hafta toplandı.

Memur-Sen İl Başkanlığı binasında yapılan istişareler sonucunda, Memur-Sen Konfederasyonunun 11 İş kolunda Balıkesir’de etkinliğini ve birliğini gösterebilmek, sivil toplum olarak Memur-Sen’e bağlı tüm üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının savunulması konusunda, güçlü bir Memur-Sen oluşturulabilmesi için, Memur-Sen İl Başkanlığının Eğitim-Bir-Sen üzerinden yürütülmesinin daha verimli olacağı kanaatine varıldı.Bütün başkanlar aynı minvalde kanaatini bildirince, Eğitim-Bir- Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter’in başkan olarak ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi ve bu durum şube başkanlarının ortak imzası ile tutanak altına alınarak Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirildi.

Başkan Ercan Kurter, kendisine destek veren tüm konfederasyon üyesi sendika başkanlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili, Memur-Sen İl Temsilcisi Ercan Kurter şu açıklamayı yaptı:

“Memur-Sen Konfederasyonumuza bağlı Sendikalarımızın Balıkesir Şube Başkanlarının ortak teveccühü ile Balıkesir Memur-Sen İl Temsilciliği şahsıma tevdi edildi.Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı olarak bizleri bu göreve layık gören; Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanımız İbrahim Aydın, Başkanı Nihat Erzi, Başkan Mehmet Akif Gerboğa, Büro-Memur-Sen Başkanımız Halil Ateşavcı, Bem-Bir-Sen Başkanımız Aşkın Adışen, Toç-Bir-Sen Başkanımız Muhterem Aycan, Enerji-Bir-Sen Başkanımız İsmail Kınaş, Bayındır-Memur-Sen Başkanımız Mehmet Alabaş, Ulaştırma Memur-Sen Başkanlarımız İbrahim Demiralp ve Veysel Yavuz, Birlik Haber-Sen Başkanımız Samed Gazan, Kültür Memur-Sen Başkanımız Erdinç Bayram başkanlarıma şahsıma gösterdikleri teveccühleri için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Memur-Sen tüm Türkiye’de olduğu gibi mazlumun ve mağdurun umudu olmaya, haksızlık karşısında haklının en gür sesi olmaya devam edecektir. Bizler bir iş kolumuz ile değil, tüm iş kollarımız ile devletine ve milletine bağlı kalarak sivil toplumculukta vizyon oluşturmaya, perspektif açmaya devam edeceğiz. Görevimiz boyunca Balıkesir Memur-Sen olarak teşkilatlarımızın en iyi yönetilmesi konusunda tüm başkanlarımızla el birliği ve gönül birliği için çalışacağız. Niyet hayır akıbet hayır İnşallah.”