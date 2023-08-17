Memur-Sen, kamu görevlilerine yönelik sunulan ikinci zam teklifine ilişkin, "Hayretler içerisindeyiz" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinin 3’üncü toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ayda yüzde 15, ikinci 6 ayda yüzde 10 zam; 2025 yılı ilk 6 ayda ise yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 olarak teklifini değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifin öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor" diyerek, "Hayretler içerisindeyiz" yorumunda bulundu.

Başkan Yalçın, "Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon hedefi yüzde 33 olarak ortada dururken tekliflerin 23’lü, 25’li rakamlarda geziyor olması anlaşılabilir değil. Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar işleteceğiz, biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Bu tekliflerin yeniden gözden geçirilmesini ve doğru düzgün teklifler ile gelinmesini istiyoruz. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız" diye konuştu.