Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayın programında emekli ve memurlara yönelik zam müjdelerini paylaştı. Yaptığı açıklamada, 2024 senesinde uygulanacak zamların netleştiğini ve emeklilere, memurlara yapılacak artışların yüzde 50 seviyesinde olacağını duyurdu.

Yılmaz, asgari ücretin dengeli bir şekilde belirlenebileceğine vurgu yaparak, işçi ve işveren arasında denge kurulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, işletmelerin güçlenmesi ve verimliliklerini artırarak istihdamı sürdürmelerinin gerekliliğini ifade etti. Kısa vadeli çıkarların, orta ve uzun vadede birbirine paralel olduğunu belirten Yılmaz, işletmelerin ve çalışanların çıkarlarını birlikte değerlendirdi.

Yılmaz, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlamasının enflasyonun düşük olduğu dönemlerde kiracı güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti. 2024'te enflasyonun düşeceğine inandığını ifade eden Yılmaz, enflasyonun düşmesi durumunda bu tür tedbirlerin gereksiz hale gelebileceğini söyledi.

Emekli maaşlarına yönelik soruya cevap veren Yılmaz, emekli sayısındaki artışa dikkat çekti. Memur emeklileri için toplu sözleşme gereği alınacak artış ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde bir artış öngördüklerini açıkladı. İşçi emeklileri ve asgari emekli ücreti alanlar konusunda da değişik durumların değerlendirileceğini belirtti.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, 2024'teki zamların adaletli bir şekilde uygulanacağına dair önemli ipuçları sunarken, bütçenin zorlu şartlar altında olduğunu ancak emeklilere olan taahhütlerin devam edeceğini vurgulayarak sürecin titizlikle yönetileceğini belirtti.