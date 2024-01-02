Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek. Asgari ücretin ardından merakla beklenen bu gelişme, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

2024 yılında memur ve emekli maaşları, enflasyon oranına göre güncellenecek. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,28 artarak, temmuz-kasım döneminde ise yüzde 33,66'lık bir artış gösterdi. Bu durum, maaşlara öngörülen yüzde 6'lık zam oranını aştı ve enflasyon farkı ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024-2025 dönemi için belirlenen yüzde 15 zamın yanı sıra, enflasyon farkı oranında zam yapılmasına karar verdi. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyon oranında zamlı alacak.

Öngörülen artış, en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkmasını bekliyor. Ayrıca, belirlenecek zammın 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Aralık ayı enflasyon beklenti ortalaması yüzde 3,19 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 65,19 oldu. Bu veriler, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını belirlemede önemli bir kıstas olacak.