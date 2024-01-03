Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları sonunda açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu zam oranları, 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı da netleşti. Buna göre, Ocak 2024 ilk yarısı için emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Bu durum, milyonlarca emeklinin Ocak ayındaki maaşlarına yansıyacak.

Öte yandan, memur ve memur emeklileri için ise sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre hesaplanan yüzde 46,55'lik zam sonrası, en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32 bin 265 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 473 liraya çıktı.

Zam ve enflasyon farkları, öğretmenlerden polislere, hemşirelerden doktorlara ve mühendislere kadar pek çok meslek grubunu kapsıyor. Ancak nihai maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile belirlenecek. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta hesaplarında görecekler. Bu gelişmelerle birlikte Meclis, taban aylık ve refah payı düzenlemeleri için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 49,25)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 48.413

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 34.217 

Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 44.066  

Öğretmen 1/4 – 26.642 – 39.763  • Başkomiser 1/3 – 32.613 – 48.674

Polis memuru 8/1 – 29.512 – 44.046

Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 55.464  

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 39.443  

Mühendis 1/4 – 33.109 – 49.415  

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 35.111 

Profesör 1/4 – 48.111 – 71.805  

Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 47.386  

Vaiz 1/4 – 27.608 – 41.204  

Avukat 1/4 – 31.549 – 47.086 

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 49,25)

Müsteşar 1/1 – 35.911 – 53.597  

Genel müdür 1/1 – 31.784 – 47.437  

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.615  

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.574  

Öğretmen 1/4 – 14.791 – 22.075  

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 31.254  

 Başkomiser 1/4 – 14.791 – 22.075  

Polis memuru 1/4 – 14.791 – 22.075  

 Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 22.075  

Mühendis 1/4 – 14.810 – 22.103  • Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.869  

Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 32.626  

Profesör 1/4 – 25.678 – 38.324  

İmam Hatip – 14.791 – 22.075  

İNEGÖL’ÜN GENÇ PİLOTLARI SERTİFİKALARINI ALDI İNEGÖL’ÜN GENÇ PİLOTLARI SERTİFİKALARINI ALDI

Avukat 1/4 – 14.791 – 22.075

Kaynak: HABER MERKEZİ