Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları sonunda açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu zam oranları, 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı da netleşti. Buna göre, Ocak 2024 ilk yarısı için emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Bu durum, milyonlarca emeklinin Ocak ayındaki maaşlarına yansıyacak.

Öte yandan, memur ve memur emeklileri için ise sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre hesaplanan yüzde 46,55'lik zam sonrası, en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32 bin 265 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 473 liraya çıktı.

Zam ve enflasyon farkları, öğretmenlerden polislere, hemşirelerden doktorlara ve mühendislere kadar pek çok meslek grubunu kapsıyor. Ancak nihai maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile belirlenecek. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta hesaplarında görecekler. Bu gelişmelerle birlikte Meclis, taban aylık ve refah payı düzenlemeleri için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 49,25)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 48.413

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 34.217

Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 44.066

Öğretmen 1/4 – 26.642 – 39.763 • Başkomiser 1/3 – 32.613 – 48.674

Polis memuru 8/1 – 29.512 – 44.046

Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 55.464

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 39.443

Mühendis 1/4 – 33.109 – 49.415

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 35.111

Profesör 1/4 – 48.111 – 71.805

Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 47.386

Vaiz 1/4 – 27.608 – 41.204

Avukat 1/4 – 31.549 – 47.086

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 49,25)

Müsteşar 1/1 – 35.911 – 53.597

Genel müdür 1/1 – 31.784 – 47.437

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.615

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.574

Öğretmen 1/4 – 14.791 – 22.075

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 31.254

Başkomiser 1/4 – 14.791 – 22.075

Polis memuru 1/4 – 14.791 – 22.075

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 22.075

Mühendis 1/4 – 14.810 – 22.103 • Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.869

Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 32.626

Profesör 1/4 – 25.678 – 38.324

İmam Hatip – 14.791 – 22.075

Avukat 1/4 – 14.791 – 22.075