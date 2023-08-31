2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılması kararlaştırıldı. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararı 5 karşı oya karşılık 6 oyla kabul etti.ANKARA (İGFA) - Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 5'inci ve son toplantısı yapıldı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları açıklandı.

Tarihi Konya Lisesi yeni döneme hazır Tarihi Konya Lisesi yeni döneme hazır

Toplu Sözleşme sürecinde imzalar atılmış, kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmamıştı.

Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etmişti.

2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için 10, 2025 yılı için ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı.

Kurul, 5'e karşı 6 oyla kabul etti. Bu rakamlar kamu işverinin son teklif ettiği rakamlardı.

8 milyonu doğrudan ilgilendiren süreç Hakem Kurulu'nun kararıyla netleşmiş oldu.

Söz konusu kurul kararın itiraz edilemiyor.