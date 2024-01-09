Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği'ne göre, 2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ve sözleşmeli personelin ödeyeceği asgari yemek bedelleri belirlendi.

Yapılan düzenlemeye göre, yiyecek yardımının finansmanı, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisi, diğer iller için ise yarısı kadar olan kısmının kurum bütçeleri tarafından karşılanacak. Bütçeden karşılanamayan kısım ise personelden tahsil edilecek.

15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak düzenlemeye göre, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel alınacak. Aynı dönemde sözleşmeli personel ise aldıkları ücrete göre günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Öğle yemeği ücreti, memurların ek göstergelerine göre değişkenlik gösterecek. Örneğin, 600 ek göstergeye kadar olan memurlardan 7,70 lira, 1700 ek göstergeye kadar olanlardan 13,09 lira, 2 bin 800 ek göstergeye kadar olanlardan 16,26 lira, 4 bin 200 ek göstergeye kadar olanlardan 21,07 lira, 5 bin 400 ek göstergeye kadar olanlardan 28,06 lira ve 5 bin 400 ek gösterge üzerindeki görevlerde bulunanlardan 31,41 lira tahsil edilecek.

Sözleşmeli personel tarafında ise aylık brüt sözleşme ücretine göre belirlenen öğle yemeği bedelleri şu şekilde olacak: 14 bin 870 liraya kadar olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerindeki personelden günlük 37,55 lira yemek bedeli tahsil edilecek.

Kuruluşlar, personelin görev özelliklerini, maliyetleri ve yemek servisinin şartlarını göz önünde bulundurarak belirlenen miktarların üzerinde yemek bedeli belirleme yetkisine sahip olacak. Yapılan düzenleme 15 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.