TFF 2. Beyaz grupta İnegölspor, sahasında ağırladığı Menemen SK.'yı 2-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Niyazi'nin ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu.1-0
67'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Yasin'in attığı topla buluşan Ömer'in şutu ağlarla buluştu.2-0
Hakemler: Doğu Yılmaz, Zafer Gayretli, Ozan Burak Akduman
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman(DK 58 Ersel Aslıyüksek), Furkan Özyapı (DK46 Bahadır Taşdelen), Metincan Cici(Dk 65 Yasin Palaz), Sefa Durmuş(Dk 87 Gökhan Meral), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu(Dk 65 Alperen Pak), Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç
Menemen SK: Bora Göymen, Oktay Cancı, Ferhat Çulcuoğlu(Dk 69 Fuat Duran), Ziya Alkurt, Emre Keskin, Oğuzhan Aydoğan(Dk 63 Atalay Gürel), Muhammed Enes Yılmaz, Bedirhan Altunbaş, Mertcan Açıkgöz(Dk 87 Gençer Cansev), Abdulkadir Özsüz, Kadir Yazıcı(Dk 69 Oğuzhan Açıl)
Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Bahadır Taşdelen, Alperen Pak(İnegölspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Ermeç(İnegölspor)