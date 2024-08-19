Türk Mutfağının örgütlenmesi ve dünyaya tanıtılmasında öncü olan 1981 yılında Bolu’nun Mengen ilçesinde kurulan Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği; bu yıl 37.si yapılacak olan ve 43 yıldır emek verdiği “Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali” öncesinde, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan tarafından yok sayılarak, etkinlik dışı bırakıldı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Mengen’de 23 – 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, “37. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali” öncesinde AjansCANKA’ya özel açıklama yapan Anadolu Aşçılar Federasyonu (ANFED) Kurucu Üyesi veMengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Doğan; 1981 yılında rahmetli Mutfak Şefi Aydın Yılmaz öncülüğünde; mutfak çalışanlarının dayanışması ve Türk Mutfağının turizmde tanıtılması için yola çıkan ilk dernek olduklarına dikkat çekti.

Aşçılık camiasının ilk sivil toplum örgütü olarak 1981 yılında kurulan, derneklere ve federasyonların kurulmasına yön veren derneğin ilk festivaline 1982 yılında o günün şartları ile öncülük eden rahmetli Aydın Yılmaz ustamız ile belediye işbirliği ve destekçi kuruluşlarla beraber, üstadlarımız ile bütünleşerek başladığını anımsatan Başkan Doğan, "Günümüze kadar parçalanmadan bölünmeden camiaya saygı duyarak, belediyemiz ve tedarikçi firmalar ile kimseyi incitmeden nice festivallere imza atmış olan derneğimiz; dernek ve federasyon gözetmeksizin ayrımcılık yapmadan tüm kesimleri davet etmiştir. Nice rekorlara imza atan kuruluşumuz; hiçbir zaman kamu kurum ve kuruluşlarına, camiamıza saygıda kusur etmeden yoluna devam etmiştir. Ama 2024 yılı Yerel Seçimlerinde Vural Turan’ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte; maalesef 43 yıllık derneğimiz görmezlikten gelinerek ve festivalin yıllardır sahibi olmamıza rağmen,bu yılki festival için hiçbir şekilde davet almadık ve yok sayıldık" dedi.

40 yıldan fazladır gururla çalıştıkları festivalde bu kez biz; ANFED ve Mengen Aşçılar ve Turizm Derneği olarak görmezlikten gelinirken, öğrendik ki yıllar önce başlattığımız ve geleneksel hale getirilen festivalle hiç alakası olmayan, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile festival yapma kararı aldıklarını belirten ANFED Kurucu Üyesi ve Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Doğan, "TAFED Başkanı Zeki Açıkgöz de bu nankörlüğe, vefasızlığa destek vererek, hem aşçılık mesleğine hem de turizm sektörüne büyük haksızlık ve saygısızlık yapmıştır. Biz bu oyunun içerisinde asla olmayacağız. Ne aşçılık mesleği, ne turizm sektörü ne de tarih, bu durumu affetmeyecektir. Tamamen siyasallaşmış bir TAFED ve başkanı zamanı gelecek, bu haksızlığın hesabını verecektir.TAFED Başkanı Açıkgöz, nereden geldiğini unutmamalıdır" diye konuştu.