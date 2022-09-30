Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzeri Mer-Pa pazaryeri önünde otomobil ile motosikletin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzerinde Mer-Pa önünde Zeynel A. park halindeki 16 VJ 600 plakalı otomobilin geri geri çıkarmak istediği sırada sokak üzerinde seyir halinde olan Münir B. yönetimindeki 16 KOE 91 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile motosikletinde arkasında oturan Erhan S. (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.