İYİ Parti Lideri Akşener'in aday olmaları için göreve çağırdığı iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

İYİ Parti Lideri Akşener'in aday olmaları için göreve çağırdığı iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Yavaş ve İmamoğlu şu ifadelerini kullandılar;

Ekrem İmamoğlu, ''Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayı[email protected]'un ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.''



Mansur Yavaş ise, Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.