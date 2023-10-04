Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Yanardağ, "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla yargılanıyor ve bu suçlardan 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Adliyesi'nde saat 11.30'da başlayacak duruşma öncesinde, Yanardağ'a destek vermek amacıyla çok sayıda siyasi parti temsilcisi, gazeteciler ve vatandaşlar adliye binası önünde toplandı. Sloganlar atılarak, "Faşizme karşı omuz omuza", "Merdan Yanardağ yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz" gibi mesajlar verildi.

Açıklamada, "Basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülü olmayan siyasi iktidar, çözümü bir kere daha hapsetmekte buldu" denildi.

Merdan Yanardağ'ın tutuklanma sebebi, TELE1'de sunduğu programda yeni bir çözüm süreci hakkında yaptığı yorumlar ve PKK lideri Abdullah Öcalan'a dair değerlendirmeleriydi. Yanardağ, programındaki sözlerinden sonra bir video ile hedef gösterilmiş ve bu ifadeler gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Yanardağ için hazırlanan iddianamede, "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.