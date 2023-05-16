Keşan'ın 3. belediye başkanı olarak görev yapan İsmail Saraç, vefatının 60.yıldönümünde mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merhum Belediye Başkanı İsmail Saraç için Tepe Mezarlık’ta gerçekleştirilen anma törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Saraç’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Helvacıoğlu, “Keşanımıza hizmet etmiş değerli büyüklerimizi, geçmiş belediye başkanlarımızı mezarları başında anma geleneğimizi sürdürüyoruz. Bugün, Keşan’ımızın 3. belediye başkanı olarak görev yapmış, değerli büyüğümüz merhum İsmail Saraç’ı mezarı başında anmak için bir aradayız, ailesi ve yakınları ile birlikteyiz. Merhum Başkanımız İsmail Saraçkendi döneminde Keşan’ımıza birçok hizmette bulunarak verimli bir dönem yaşamıştır. Keşan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Törene katılan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tören, Keşan Belediyesi İmam Hatibi Ali Küçük tarafından duaların okunması ve Saraç’ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.