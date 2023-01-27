İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından geleneksel hale getirilen 25.mevlid programı bu Regaip Kandilinde de devam etti. Yatsı namazı öncesi Sanayi Cami’nde okunan mevlit sonrası merhum mobilyacılar için dualar edildi.

Sanayi Camisinde gerçekleştirilen mevlit programına oda yöneticileri, üyeler ve İnegöl halkı katıldı. Program sonrası açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Murat Esiner; “Bu akşam mübarek Regaip gecesi. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz mevlit ve Kuran tilavetinin bu sene 25.sini tertip ettik. Böyle anlamlı günlerde dayanışmanın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Oda olarak biz de vefat eden üyelerimiz, yakınları ve tüm merhum vatandaşlarımız için bu akşam mevlit ve Kuran tilaveti okuduk ve dinledik. Onları da bir kez daha rahmetle anıyorum. Rabbim bizleri Şaban ayına kavuşmayı da Ramazana erişmeyi de nasip etsin. Bu vesile ile Regaip Gecemizin hayırlı ve makbul olmasını diliyorum” diye konuştu. Esiner, İstanbul’da devam eden mobilya fuarının da bereketli olmasını dileyerek; fuar dönüşünde mobilyacıların dikkatli olmasını da belirtti.