İnegölspor taraftarları ebediyete uğurladıkları İnegölspor sevdalısı dostları için Süleymaniye Camii’nde mevlüt okutup, akabinde helva ikramında bulundular.

Mevlüt programı sonrasında bir açıklama yapan Hooligans Crew grubu lideri Bedirhan Alat, “Genç yaşta yitirdiğimiz dava arkadaşlarımız için bu akşam mevlüt organizasyonu düzenledik. Bizler kurduğumuz bu dostluk bağları yolunda bir pazardan pazara maçlarda değil, özel hayatında, iş yerinde, cemiyetinde cenazesinde, bir akşam kahvede halı sahada her zaman bir araya gelen insanlarız. Kaybettiğimiz büyüklerimiz, dostlarımız ve kardeşlerimiz her daim yüreğimizde yara ve derin boşluk olarak kalmıştır kalacaktır. Alışılmışın aksine bu yıl hepsini bir arada anmak istedik ve herkesi bu birlikteliğe davet ettik. Umuyorum bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz bu çalışma herkes için örnek teşkil eder. Tekrardan genç yaşta aramızdan ayrılan tüm dostlarımıza Allah'tan rahmet, geri de kalanlarına sağlık ve sabırlar diliyoruz. Organizasyonumuza katılım gösteren başta rahmetli dostlarımızın kıymetli aile fertlerine, yol arkadaşlarımıza, tribün gruplarına ve mahalle temsilciliklerimize, İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu ve değerli yöneticilerimize, Eski Başkanlarımızdan Cebrail Kemer’e, futbolcularımız Yılmaz Özeren Ersel Aslıyüksek Emir Özsoy ve Cengiz Alp’e, eski antrenörlerimizden İsmail Güldüren ve Murat Endes’e, Eski kaptanımız Kemal Hastürk’e, Rumeli Derneği yöneticilerine, Deva Partisi İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay’a, MHP ilçe temsilcilerine, kıymetli basın mensuplarına, güzide mahallelerimizinden dostlarımıza böyle özel bir günde yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Mekanınız cennet olsun. Fatih Kaçar, Şükrü Karaaslan, Ayhan Kaymaz, Mücahit Balantekin, Musa Erdem, Oğuzhan Sönmez, Adem Asar, Ömer Faruk Arslantaş ve Mustafa Bali” dedi.