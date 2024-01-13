Edirne’de, Meriç Nehri’nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 70 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Murat Bilat ve Tunay Zülkar isimli amatör balıkçıların ağına, Meriç nehrinin Kazanova mevkisinde devasa boyutlarda bir yayın balığı takıldı.

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Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başaran amatör balıkçılar, tuttukları dev balığı traktörle ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi’ne götürdü.

Yapılan ölçümlerde 2 metre boyunda olan yayın balığının 70 kilogram civarında geldiği öğrenildi.

Kaynak: iha