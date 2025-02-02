Cumhuriyet dönemi sanayisinin simgelerinden biri olan ve 2 Şubat 1938’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan eski Merinos Fabrikası’nın çalışanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin organize ettiği ‘15. Merinoslular Buluşması’nda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası eski çalışanları ve aileleri katıldı. Farklı şehirlerden gelerek Bursa'da buluşan eski mesai arkadaşları, geçmişe dair anılarını tazeleyip, hasret giderdiler.

"Merinos, Cumhuriyet değerlerinin oluşturduğu bir yer"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos’un kentteki dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Merinosluların bir araya geldiklerinde keyif alacakları daha nitelikli ve daha güzel bir alana kavuşması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Bu kentte yıllarca alın teri dökmüş, emeğiyle Bursa’ya değer katan insanlarla aynı çatı altında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Burada çalışan insanlar farklı bir kültür de geliştirdi. Merinos, yalnızca bir fabrika değildi. Bir dönemin hafızasını, kentimizin sanayisini ve üretimini geliştiren bir anlayışa sahipti. Merinos, Cumhuriyet’in sanayileşme hamlesinin simgesiydi. 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü temellerini attı. 2 Şubat 1938’de Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahatsız olmasına rağmen Merinos’un açılışına katıldı. Çünkü Merinos, Cumhuriyet değerlerinin oluşturduğu bir yerdi" dedi.

"Merinos adını kullanmamızı hiç kimse engelleyemez"

Merinos’un, Türkiye için sadece iplik ve kumaş üreten bir tesis olmakla kalmadığını anlatan Başkan Bozbey, aynı zamanda yeni bir iş kültürünün, üretim bilincinin ve kalkınma idealinin de merkezi haline geldiğini dile getirdi. Bursa’nın ‘tekstil başkenti’ olarak anılmasına Merinos’un öncü olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Sizlerin ürettiği bu değer, Bursa’yı tekstilde dünya çapında tanınan kent haline getirdi. Merinos’un atölyelerinde sadece kumaş değil, Bursa’nın geleceği dokundu. Orada çalışan her insan, bu kentin sanayi belleğine unutulmaz bir iz bıraktı. Üretilen her iplik, fabrikadan çıkan her kumaş, Bursa’nın üretim gücünü, emekçisinin azmini ve bu kentin dinamizmini ortaya koydu. Merinos, değerli büyüklerimin fedakarlıkla, azimle, gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Merinos’un duvarları yıkılmış olabilir, ismi satılmış olabilir. Ancak bizler, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak itiraz ettik. İsim hakkını almak istedik. Ne yazık ki ihaleye çıkış şartlarında ‘kamu kurumu şirketleri giremez’ deniliyordu. Şunu bilmenizi isterim ki; Merinos adını kullanmamızı, Bursalıların Merinos’a sahip çıkmasını hiç kimse engelleyemez. Merinos’un ruhu ve taşıdığı anlam bizim için son derece önemli" dedi.

"Sizlerle daha güzeliz, daha iyiyiz"

Emeklilerin hak ettiği yaşam standardına ulaşmakta zorlandığını söyleyen Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla emeklileri desteklediğini belirtti. Hep birlikte bu zorlukları aşacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Sizlerin sorunlarını dert edinen, sorunlarına çözüm üreten bir anlayışa sahibiz. Sizlerle daha güzeliz. Emeklilerimizi önceleyen projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kentin sosyal yaşamında daha fazla yer almanızı sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Hepimiz için eşit, adil ve refah içinde bir Bursa ve ülke istiyoruz. Eşitliğe, demokrasiye, özgürlüğe dünden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, dayanışma ve üretim ruhunu her zaman taşıyan Merinosluları tebrik etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Merinos Fabrikası’nın açılışına katıldığını hatırlatan Aksoy, "Merinos’un, Bursa’nın yaşamına verdiği katkının önemini biliyoruz. Fabrika sadece üretim alanı değildi. Tiyatrosu, sanatı, eğitimi, sporuyla yaşam alanıydı. En önemli unsurları da sizlerdiniz. Bursa Kent Konseyi olarak sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Değişim ve dönüşüm hedefine birlikte koşmak zorundayız. Merinos’un hatıraları Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yaşayacak" dedi.

Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası’nın Atatürk tarafından hizmete açılışının 87. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı. Merinos Fabrikası’nın 66 yıl Bursa ve Türkiye ekonomisine hizmet ettiğini anlatan Menemen, Merinos’un bir fabrikadan çok kültür, sanat, spor, sendikal faaliyetler alanında birçok kazanımlar sağlayan yapı olduğunu ifade etti. Merinos adını yaşatmak için mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Menemen, hatıralara sahip çıkmayı bir görev bildiklerini belirtti.

Merinos Fabrikası İdari Müdürü Bülent Adısönmez, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Kapatılan fabrikanın çalışanları olarak hatıralarına sahip çıktıklarını anlatan Adısönmez, fabrikada kullanılan makineleri toplayarak Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi’nin oluşmasını sağladıklarını söyledi. Merinos isim hakkının satılmasının da kendilerini üzdüğünü dile getiren Adısönmez, buna rağmen Merinos kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından derneğin en yaşlı üyesi olan Muzaffer Özdemir adına Tahir Adıman’a plaket takdim edildi. Dernek Başkanı Kemal Menemen tarafından ise Başkan Bozbey’e şilt takdim edildi.