Merkez Bankası’nın faizde artışa gideceği beklentisi konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdü. Şimdilik bu düşüş Beşiktaş’ta olan dairelere yansıdı ancak emlakçılar, faiz artışının devam etmesi sonucunda konut fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’ye yayılacağını söyledi.

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek’in getirilmesiyle gözler Merkez Bankası’nın faiz politikasına çevrildi. Piyasada Merkez Bankası’nın ilk toplantıda faizi artıracağı yönünde beklenti oluştu. Faiz artışı tahmini son dönemde yatırım aracı olarak görülen konutta talebi düşürdü. Talepteki gerileme fiyatlara gerileme olarak yansıdı. İstanbul Beşiktaş’ta daire fiyatları yüzde 20 düştü. Faizde artışa gidilmesinin konut fiyatlarının genelinde düşüşe neden olacağı öngörülüyor. Emlakçılar yaklaşık 2 aydır konut satamadıklarını söyledi.

“Faiz artırımı devam ederse konut fiyatlarındaki düşüş devam eder”

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Merkez Bankası’nın faiz yükselteceği beklentisi konut fiyatlarının gerilemesi neden oldu. Şu anda konut fiyatlarında yüzde 20 gibi bir düşüş var. Faiz artırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye’ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az. Faizlerin yükselmesi bunu daha da tetikleyecektir. Yaşanan durgunluk seçim öncesinde de vardı şu anda da devam ediyor. Telefonlarımız çok az çalıyor desek yeridir. Yaklaşık 2 aydır daire satamıyorum. Ev sahipleri geliyor fakat dairelerini şu fiyattan sat gibi tekliflerle geliyorlar. Bizler ev satacak vatandaşlara piyasa değerlendirmesi yaparak fiyatta veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.