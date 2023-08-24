TCMB'nin politika faizini sürpriz bir kararla yüzde 25'e yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerindeki üst limitlerde arttı. İşte detaylar...g

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Sürpriz bir hamle ile 750 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası kredi kartı faizlerinde üst limitler de arttı.

GECİKME FAİZİ AYLIKTA YÜZDE 2,81'E ÇIKTI

Buna göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26'ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e yükseldi.

NAKİT ÇEKİMİNDE AYLIK YÜZDE 3,57'YE ÇIKTI

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta yüzde 53,2'ye yükseldi. Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3'e yükseldi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kredi kartı faizlerinde üst limitlerin artmasıyla yeni oranlar 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.