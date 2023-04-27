Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada para politikası duruşu deprem sonrası yeterli olduğu kaydedilerek, faizi yüzde 8,5'te sabit bıraktı.ANKARA (İGFA) -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptığı toplantı sonrası alınan faiz kararını duyurdu.

Para Politikası Kurulu yüzde 8,5 olan faizi değiştirmedi.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutulduğu kaydedildi.

Banka, kuulun para politikası duruşunun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğu savundu.