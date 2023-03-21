İnegöl’le ilgili çeşitli önerilerin dile getirildiği İnegöl Düşünce Platformu’nda, yıkılan Kaymakamlık arsası üzerinde yapımına başlanan Merkez Park Projesi için ilginç bir öneri ortaya atıldı. Önümüzde ki günlerde beton atılarak hızlandırılacak parkın altında yapılacak otopark projesinin revize edilerek ciddi gelir sağlanabileceği iddia edildi.

İnegöl Düşünce Platformunda inşaat mühendislerince getirilen öneride otoparkın 1 metre kot yükseltilerek 2 kata dönüştürülebileceği belirtildi. Mevcut haliyle 130 araçlık otopark ve yeşil alanlardan oluşan bölge 63 milyon 221 bin TL’ye ihale edilmişti.

Ancak uzmanlar, kotun bir metre yükseltilerek otoparkın 2 kata çıkarılmasıyla projeden net 25 milyon TL kazanç elde edebileceğini savundular. Öneriye göre yaklaşık 9 milyon ilave bütçeyle, Merkez Park Projesinin maliyeti 72 milyon TL’ye çıkacak. Otopark alanında ki araç kapasitesi 260 araca yükselecek. İlave otopark sayesinde belediye ciddi bir kazanç elde edecek. Belediye ek yapılan 130 araçlık otoparkı yerinde otopark şartına takılan mülk sahiplerine satacak ve buradan 34 milyon 580 bin TL tasarruf elde edecek.



Birkaç gün içinde beton atılacağı uyarısı yapan uzmanlar, ileride bölgenin çok ciddi anlamda otopark sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, sadece mevcut kodlara göre 1 metrelik yükseltinin yeterli olacağını savunarak, “Mevcut hali, tadilat projesini yapmaya müsait, daha beton dökülmedi, müteahhit firma, birim fiyat teklif cetveline göre ihaleyi aldı. Yani demir, beton, kalıp fiyatları belli. İlave Projede miktarlar ona göre çarpılır, müteahhit ona göre ödemesini alır. İlave olarak %20 ihale sözleşme bedelinin fazlasını belediye müteahhide yaptırma hakkı vardır, buna da birim fiyatlı işlerde %20 keşif artışı denir. Mevcut tek katlı otoparkı, proje tadilatıyla iki katlı otoparka şu aşamada çevirebilir ve yapabiliriz. İhalesi yapılmış iş için, kamu yararı vardır diye, yeni proje hazırlanır ve bu tür proje tadilatları belediye meclis kararları ile olur. Yeni proje meclis kararı yazısı ile müteahhide verilir, yapılması istenir. Otoparkın dışındaki yerler yeşil alan kalacak, her noktadan üstte girişleri olacak. Dışarı kalan 100 cm yüksekliğe de pencereler açılarak otopark aydınlatması sağlanacak” denildi.



Projenin neden revize edilmesi gerektiği de şu ifadelerle anlatıldı; “Belediyenin kamulaştırdığı otopark maliyetine göre 25 milyon TL kasaya girecek. Şehir merkezinde otoparkta, 130 araç sıkıntısı ilave olarak çözülmüş olacak. Atatürk bulvarında 99 deprem öncesi yapılan binaların kentsel dönüşümünde, yerinde otopark şartına takılan işyerlerinin, ana caddede zeminde otopark katına dönüşmesi engellenecek. Kısmi yerlere açık pergoleler konarak güneş enerji panelleri ile, hem oturmak için gölgelik hem de yeni belediye binasının elektrik ihtiyacı kısmi karşılanmış olacak” denildi.

Bu öneriye, belediye yönetimin nasıl bakacağı ise bilinmiyor.