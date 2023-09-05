Merkez Bankası, Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' verilerini yayımladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan Aylık Fiyat Gelişmeleri sayfasındaki verilere göre, Ağustos ayı enflasyonunda Türk Lirası'ndaki değer kaybı, ücret artışlarının gecikmeli etkileri ve enerji fiyatlarındaki yükselişlerin etkili olduğu belirtildi.

Verilerde, akaryakıt fiyatlarındaki artışın hizmet fiyatlarına hızlı yansıdığı ifade edilirken, "Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji grubunda daha belirgin olmak üzere sürmüş, son üç aylık dönemde tüketici fiyatları üzerinde üretici kaynaklı yukarı yönlü baskılar belirginleşmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde güçlü seyrini korumuş ve göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmeye devam etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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