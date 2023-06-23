İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, toplantı sonunda fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu.

Toplantı sonunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Erkan, "Fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da, "Herkes görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dününü bugününü konuştuk" diye ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarılmıştı.