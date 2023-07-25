Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile ilgili değişikliğin yanı sıra menkul kıymet tesisi hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğlerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.



Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Ayrıca yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tebliğine göre de piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi.

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.