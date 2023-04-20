Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde hayata geçirdiği kaliteli ve modern yollar sayesinde, sürücüler daha konforlu seyahat ediyorlar. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 3. Çevre Yolu’nda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde 5. kanalize kavşağı da tamamladı.MERSİN (İGFA) - Kenti kaliteli yollara kavuşturan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3. Çevre Yolu üzerinde aşamalı olarak sürdürdüğü yol düzenleme, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aşama aşama yapılan çalışmalar kapsamında, 3. Çevre Yolu’ndaki 5. kanalize kavşak, 13. Cadde ile 26. Cadde kesişiminde tamamlanarak, yol trafiğe açıldı.

Trafik akışında sağa ve sola dönüşlerde farklı kulvardan yönlendirme yapan kanalize kavşak çalışması sayesinde; araçların trafik ışıklarında bekleme süresi minimuma inerken, trafik yoğunluğu da azalıyor. Bisiklet kullanıcılarının düşünülerek bisiklet yolunun da yer aldığı 5. kanalize kavşak yapımında, 3 bin ton sıcak asfalt dökümü, 2 bin 100 metre bordür çalışması ve 1000 metrekare de kaldırım imalatı yapıldı.