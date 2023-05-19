Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çevre dostu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. MESKİ, arıtma sistemleri revizyonu işi kapsamında; Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur Atıksu Arıtma Tesislerini son teknolojiyle donatırken, yılda yaklaşık 8 milyon 790 bin lira enerji tasarrufu sağlayacak.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde doğa dostu çalışmaları hayata geçiren MESKİ, vatandaşların Mersin kumsallarının her noktasından gönül rahatlığıyla denize girebilmesi için teknolojik yatırımlarına devam ediyor. 6360 No’lu 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; MESKİ, sorumluluk alanlarına giren ilçe atıksu arıtma tesisleri ile beraber, toplam 4 ilçede bulunan 5 atıksu arıtma tesisinde enerji üretimini kesintisiz hale getirecek ve enerji tüketimini minimal düzeylere düşürecek revizyonları tamamladı.

MESKİ atıksu arıtma tesisleri yenileniyor, enerjiden tasarruf sağlanıyor

MESKİ’nin, yatırım tutarı 29 milyon 94 bin lira olan atıksu arıtma tesislerinin arıtma sistemleri revizyonu işi kapsamında, 5 atıksu arıtma tesisi son teknoloji ekipmanlarla donatılıyor. Çalışma kapsamında, Akdeniz ilçesi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde biyogazdan elde edilen elektrik enerjisinin, kesintiye uğramadan maksimum verimde üretilebilmesi için gerekli biyogaz iletim ekipmanları yenilendi. Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur Atıksu Arıtma Tesisleri’nde yüksek enerji tüketen hava üretim ekipmanları ise, teknolojileri gereği ürettikleri gürültü ve ekonomik ömürlerinin dolması nedeniyle, son teknolojiye sahip ekipmanlarla değiştirildi.

Tesisler, yatırım maliyetini 2 yılda amorti edecek

Yenilenen ekipmanlar sayesinde tesislerin elektrik tüketimlerinde azalma sağlanırken, aynı zamanda tesisler daha gürültüsüz hale getirildi. Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur Atıksu Arıtma Tesislerinde yapılan revizyonlar neticesinde; Mart 2023 elektrik tüketim birim fiyat bedelleri baz alındığında, yılda yaklaşık 8 milyon 790 bin lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Böylelikle, 4 tesiste yapılan yatırımın yaklaşık 2 yılda kendi maliyetini çıkarmış olması planlanıyor.