Mersin Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangının soğutma çalışmaları esnasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Nazmi Çelikkaya, mesai arkadaşları ve annesi Feride, babası Doğan Çelikkaya ve eşi Hatice ile oğlu Miraç'ın yanı sıra sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.MERSİN (İGFA) - Çelikkaya’nın görev yaptığı İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Vahap Seçer, üzüntüsünü tarif etmesinin mümkün olmadığını belirterek “İtfaiye teşkilatımızın çok sevilen, işini iyi yapan, arkadaşları tarafından sevilen bir çalışma arkadaşımızı kaybettik” dedi.

Mersin İtfaiyesi’nin görevini son derece iyi yapmaya gayret eden ve bunu mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanarak yapmaya çalıştığını belirten Başkan Seçer, “Bunu sadece Mersin'de değil, Türkiye'nin her yerinde yangında, depremde, selde insanımızı hayatta tutabilmek için, meydana gelebilecek zararları önlemek için her türlü fedakârlığı yapıyor. Ben de göreve geldiğim tarihten itibaren itfaiye teşkilatımızın yapılanmasından araç-gerecine, güvenlik tedbirlerine kadar özel ilgi ve alaka gösterdim” diye konuştu.

“Üzüntümüz çok derin. Nazmi bizim evladımızdı”

Kendisinin ve yetkili tüm amirlerin; bilgili, iyi niyetli ve bilinçli yaklaşımlarına karşın istem dışı gelişmelerle kazalarla karşı karşıya kalabildiklerini söyleyen Seçer şunları kaydetti:

“Üzüntümüz çok derin. Nazmi bizim evladımızdı. Nazmi’nin ailesi bizim ailemizdir, yavrusu bizim yavrumuzdur, evladımızdır. O, aynı zamanda Nazmi tarafından bizlere emanet edilmiştir. Bunu bilmenizi isterim. Başkanınız olarak üzüntüm çok derin, çok fazla. Allah gani gani rahmet eylesin, o bir görev şehididir. Belediyemizin büyük ailesi içerisinde anılarını unutmayacağımız her zaman yâd edeceğimiz pırıl pırıl bir kardeşimizdir. Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başta olmak üzere sabırlar diliyorum. Büyük ailemizin, tüm camiamızın, belediye çalışanlarımızın, şehrimizin başı sağ olsun.”

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Törenin ardından mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına yerleştirilen Nazmi Çelikkaya’nın cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından; ailesi ve Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, milletvekili adayları, mesai arkadaşları ve sevenlerinin katılımı ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin Sanayi Sitesi’nde yer alan bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışanı Nazmi Çelikkaya’nın yanı sıra, işyerinde bulunan 2’si yabancı uyruklu 4 kişi enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülürken, işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.