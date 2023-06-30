Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaz Dostum Konserleri’ sayesinde vatandaşlar, müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.MERSİN (İGFA) - Kültür sanat etkinliklerini kent merkezinden ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Tarsus’tan Silifke’ye, Anamur’dan Bozyazı’ya, Mut’tan Aydıncık’a kadar pek çok ilçede, ‘Yaz Dostum Konserleri’ düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile Türk Müziği Orkestrasının sahne aldığı konserlerde, çalınan birbirinden güzel parçalara eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman Türk müziği konserleriyle de halaylar çekti. Her yaş grubundan vatandaşın doyasıya eğlendiği konserlerde orkestranın muhteşem performansı, katılımcılardan tam not aldı.

Konserlerin ilk durağı Mut ilçesi olurken, sırasıyla, Silifke, Bozyazı, Anamur, Aydıncık, Tarsus, Gülnar ilçelerinin yanı sıra; şehir merkezinde de Toros Üniversitesi’nin mezuniyet töreniyle devam etti.