Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı devam eden Babil Su Sporları Merkezi’nin projesini inceleyip, Haziran ayında açılacağının müjdesini verdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir’in Mersin’e kazandıracağı hizmetlerden biri olan Babil Su Sporları Merkezi’ne teknik gezi gerçekleştirdi. Merkezin inşasının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Seçer, teknik ekipten bilgi aldı.

“Burada gençlerimiz çok güzel vakit geçirecek”

İncelemesinin ardından proje hakkında açıklama yapan Başkan Vahap Seçer, uzun süredir vatandaşların bu yönde talepleri olduğunu belirterek “Mersin sahil kenti ancak su sporları yapmaya imkan tanıyan bir alanımız yok. Uzun süredir vatandaşların talebi olan tesisleri nihayetinde yapıyoruz ve Haziran ayında da hizmete alacağız. Kültür Park’ın Mezitli deresiyle birleştiği noktada Babil Sitesi’nin önündeki alana Yelken Kulüp ve Kano Kürek Kulübü olmak üzere iki ayrı üniteden oluşan bir tesis yapılıyor” dedi.

Tesislerin denize bütünleşecek bir çalışma olacağını ifade eden Başkan Seçer “Burada denizle bütünleşebilecek tesis ve su sporlarına imkan sağlayacak bütün müştemilatlar olacak. Vatandaşlarımız, gençlerimiz burayı yelken için kullanabilecek. Kano, kürek için, rüzgar sörfü için kullanabilecek. Su kayağı, dalış eğitimleri, cankurtaran eğitimleri için kullanabilecek, hatta bu eğitimleri Belediye olarak bizler vereceğiz. İlgili bakanlıkla irtibatlı halde sertifikalı, gençlerimize bu eğitimleri de verme imkanımız olacak. Burada gençlerimiz çok güzel vakit geçirecek. Deniz, tesisler, yeşillik, çiçekler.. muazzam bir alan haline getireceğiz. Haziran ayında gençlerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Babil Su Sporları Merkezi hakkında..

Özellikle gençleri deniz ve su sporları ile buluşturacak Babil Su Sporları Merkezi’nde; yelken, kano, kürek, su kayağı ve rüzgar sörfü gibi su sporlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı, sertifikalı dalış ve cankurtaranlık eğitimleri de verilecek.

Binlerce gencin ve vatandaşın faydalanacağı Babil Su Sporları Merkezi’nde 120 metrekare kapalı alana sahip Kano Kürek Kulübü, 110 metrekare kapalı alana sahip Yelken Kulübü olacak. Kano Kürek kulübü içerisinde kanolara uygun ölçülerde depo ve kano idari binası, Yelken Kulübü içerisinde ise depo, kadın-erkek soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler bulunacak.