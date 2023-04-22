Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda mahalle mahalle gezerek çocuklara bayram şekeri ve kuruyemiş dağıttı. Beslenme kutularının içine konulan şeker ve kuruyemişler aynı günlere denk gelen Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara çifte armağan oldu.MERSİN (İGFA) - Günler öncesinden hazırlıklarını yapan ekipler; sarı, kırmızı, lacivert ve lila renkli beslenme kutularına şeker ve kuruyemiş yerleştirdi. Kutunun içinde ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çocuklar için; “Merhaba. Bu yıl çifte bayram kutluyoruz. Ramazan Bayramımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir arada. Bayramları daha tatlı geçirmen için sana özel bu armağan kutusunu hazırladık. Afiyet olsun. Unutma ki mutluluk, paylaştıkça çoğalır. Ne zaman ihtiyacın olursa her zaman yanındayım ve seni çok seviyorum. Bayramın kutlu, hayatın hep mutlu olsun. Mutlu bayramlar” yazılı mesajı da yer aldı.

Özellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerin seçildiği dağıtımlar kapsamında 13 ilçede 60 bin beslenme kutusu hediye edildi. Ekipler, dağıtımlar esnasında çocukların hem Ramazan Bayramını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“Çok şeker paketler hazırladık”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, her yıl çocukları sevindirmek adına şeker dağıtımı yaptıklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok güzel paketlerle bayram şekerleri, şeker gibi çocuklarımız için Büyükşehir’den oldu. 13 ilçemizde toplam 60 bin paket şekeri çocuklarımıza ulaştırdık. Bu yıl şeker paketimizi bir beslenme kutusu olarak tasarladık. Beslenme kutusunun içine şekerlerimizden koyduk. Ayrıca beslenmeye destek amaçlı öğrenciler için hazırladığımız ‘yesin kuru yemiş’ paketlerinden koyduk ve Vahap Başkanımızın bayram mesajıyla çok şeker paketler hazırladık” dedi.

Çocuklar çok mutlu oldu

Beslenme kutularından alan minik Amine Kurt, “Şekerle kuruyemiş aldım. Ben şekeri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim” dedi. Amine’nin abisi Yusuf Kurt da, şekerler için teşekkür ederek, “Bayram şekeri aldım. Çok teşekkür ederim, bizi çok mutlu etti. Hediyeler çok güzel” diye konuştu. Beslenme kutusunda şeker olduğunu gören Aylin Ada ise “Çok beğendim. Vahap Amca’ya teşekkürler” ifadelerini kullandı.