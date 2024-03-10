Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, Pendikspor filelerine attığı golle iç sahada üst üste gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde son 3 lig maçında 11 başlayan Mert Hakan Yandaş, ligde 2. golüne ulaştı. Pendikspor müsabakasının 59. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Mert Hakan, 27. haftada Kasımpaşa filelerini de havalandırmıştı.

29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig’de 12 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta forma giydi.

Mert Hakan, Pendikspor karşısında 74. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.