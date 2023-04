O ses Türkiye yarışmasında sergilediği vokal performansıyla ilk andan itibaren tüm jüriyi ve izleyenleri kendisine hayran bırakan, finale kadar yarışan Mert Yenihayat sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi son dönemin en başarılı aranjörlerinden Can Atayılmaz’a ait "Son Kez” ile müzik severlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Mert Yenihayat’ın kendine has büyüleyici vokaliyle dinlediğiniz ilk andan itibaren akılda kalıcı sözleri ve güncel sounduyla son zamanların en güçlü alternatif pop şarkılarından olmaya aday “Son Kez” müzik eleştirmenleri ve müzik severler tarafından tam not aldı.

Efe Cansoy yönetmenliğinde kinlendirilen şarkının çekimlerinde senaryo gereği saykopat bir adamı canlandıran Mert Yenihayat, küçük yaşlardan beri aldığı hem müzikal hem de tiyatro eğitimlerinin verdiği avantajla klip süresince duygu geçişleri ve mimikleriyle göz doldurdu.